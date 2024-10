El 'Caso Sinner' ha generado un terremoto en el mundo del tenis. El positivo en clostebol del número uno del mundo provocó muchísima polémica entre varios tenistas del circuito profesional que se mostraron en desacuerdo con la manera de investigar el caso.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) dictaminó que Sinner era inocente y semanas más tarde, la Agencia Mundial Antidopaje reabrió el caso pidiendo una inhabilitación del italiano que estuviera entre uno y dos años.

Jannick ya ha mostrado públicamente lo duro que está siendo para él jugar al tenis a la vez que atraviesa este proceso. El número uno confiesa que se ha dado cuenta de quién realmente estaba a su lado: "Estoy convencido de que todo pasa por algo, y quizá esto pasó para darme cuenta de quién es mi amigo y quién no. Hay tenistas que pensaba que no eran amigos míos o una gran cantidad que pensaba que sí lo éramos, y no lo son".

"No digo que esto, al final, me haya hecho bien, pero sí me ha ayudado a entender muchas cosas. Mi trabajo era separar el problema y mi trabajo. Siempre intenté estar bien en pista. Siempre entrené y me mantuve mentalmente preparado para jugar bien. Por eso he tenido éxito. La fortaleza mental fue el elemento determinante. Los partidos se ganan con la cabeza", confesó Sinner en 'Sky Italia'.