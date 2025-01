¿Se burló Alcaraz de los problemas físicos de Novak Djokovic? Este es el vídeo

El partido entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, más allá del juego, ha dejado 'piques' y gestos entre ambos tenistas. El serbio se ha llevado el pase a semifinales tras ganar al español en cuatro sets por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4.

Con el tercer set finalizado, el serbio había logrado remontar el primer set ante Carlos Alcaraz. Durante un descanso en el cuarto set, se pudo ver al tenista de El Palmar reírse y 'dolerse' del muslo, justo la misma parte en la que Djokovic se había quejado durante el primer set, y había tenido que pedir asistencia médica.

¿Una burla?

Un gesto casi idéntico al que se vio a Novak Djokovic en el primer set, cuando se marchó a vestuarios con evidentes gestos de dolor y pidió asistencia médica con un resultado de 5-4 desfavorable.

El tenista murciano no es el único que reacciono a la supuesta lesión de su rival. También, durante la retransmisión en 'Channel Nine', el exnúmero uno del mundo John McEnroe ha extendido la sospecha: "No es la primera vez que vemos esto. No os dejéis engañar".