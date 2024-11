Bombazo en el mundo del tenis: ¡Andy Murray entrenará a Novak Djokovic!

Es uno de los mayores bombazos de los últimos años en los banquillos del tenis. Andy Murray, que se retiró hace menos de un año, entrenará a Novak Djokovic. El serbio ha hecho oficial el anuncio a través de una publicación en sus redes sociales que va acompañada de un vídeo en el que el serbio le da la bienvenida al británico.

Es la primera experiencia de Murray como entrenador en el tenis profesional, tan solo tres meses después de jugar su último partido como profesional en los Juegos Olímpicos de París.

"Es hora de que uno de mis oponentes más duros pase a estar en mi esquina. Bienvenido a bordo entrenador, Andy Murray", ha concluido Djokovic el mensaje con el que da la bienvenida a Andy en la que será sin ninguna duda, una dupla que generará mucha expectación.

