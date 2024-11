Turno de Djokovic: el emotivo mensaje de 'Nole' a Rafa Nadal como despedida: "Inspiraste a millones..."

Es verdad que Rafa Nadal no ha tenido la misma cercanía con Novak Djokovic que con Roger Federer. Aún así son muchos los momentos que ambos han vivido en pista y que luego ha terminado significando puntos de inflexión en sus respectivas trayectorias deportivas.

Después de que Roger se abriera en canal para despedir a Rafa, ahora ha sido 'Nole', el que a través de la cuenta oficial de la 'Copa Davis', ha querido mandarle un largo mensaje de despedida a su máximo rival: "Rafa. En primer lugar, felicidades por tu increíble carrera. Tu familia, tu equipo y tú mismo debéis estar muy orgullosos de todo lo que has conseguido a lo largo de tu carrera durante más de 20 años".

"En el vestuario echaremos de menos tus calentamientos, tus sprints, tus saltos, tu competitivo parchís, los juegos que tenías con tu equipo antes de tus partidos. Compartimos muchos momentos divertidos en el vestuario, solo espero que todo el mundo celebre tu carrera porque hay mucho que abrazar y mucho que celebrar", confiesa Djokovic.

El serbio es consciente de lo que significa para el tenis perder a una figura como Rafa Nadal: ·Creo que lo más importante es la huella que dejas en términos de conexión con la gente, de cómo inspiraste a millones de niños de todo el mundo a coger una raqueta de tenis".

"Cómo transmitías tu pasión y tu amor por el juego, cómo te desenvolvías en la pista, cómo respetaste a tus oponentes y a todo el ecosistema del tenis a lo largo de tu carrera. Tu tenacidad, tu espíritu de lucha, la energía que aportabas en todo momento, la fuerza, la potencia, es algo que se estudiará y que se transmitirá a muchas generaciones que vienen y aspiran a ser como tú como persona y como gran campeón", concluye 'Nole'.

