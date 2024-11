El mítico entrenador de Federer y la mayor debilidad de Rafa Nadal: "Era también su mayor virtud..."

Hace cinco días desde que Rafa Nadal dijo definitivamente adiós al tenis. Desde entonces, muchas personalidades del deporte han querido rendirle homenaje para despedirse de una de las mejores trayectorias de la historia del tenis.

Sin embargo, entre tanto elogio, el mítico entrenador Paul Annacone, ha querido apuntar la única debilidad que le ve a Rafa como jugador: "El único defecto de Rafa era también su mayor virtud. Su único defecto era su humildad y esa es también su mayor virtud. A veces le miraba y me preguntaba cómo no tenía un ego más grande. Siempre fue tan amable y humilde en lo que hacía que a veces eso entorpecía su capacidad para entrar en la pista y machacar la pelota".

"Cuando Rafa se sentía vulnerable, no machacaba la pelota. Lo vimos en su último partido porque no había jugado y estaba en su peor superficie. Su bola tiene mucho efecto y se queda levantada, pero debido a esa humildad, no entró en pista y empezó a lanzar pelotas por todas partes", ha confesado el entrenador estadounidense en unas declaraciones para 'Tennis Channel'.

Llama la atención la reflexión de Annacone que considera que la gran virtud de la humildad que tiene Nadal es también su mayor debilidad. Hay que tener en cuenta que es una persona que le ha estudiado mucho a nivel deportivo y contra el que se ha enfrentado muchas veces.