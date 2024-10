El 'Caso Sinner' está siendo uno de los casos por dopaje más mediáticos de los últimos años. Especialmente por el tenista que lo ha protagonizado, el número uno del mundo. Jannick se declaró inocente y la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) le dio la razón en primera instancia.

Sin embargo, hace unas semanas entró en juego la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que decidió reabrir el caso y pedir una sanción de uno a dos años para el transalpino.

Esto generó mucha polémica dentro del mundo del tenis porque se empezó a dudar aún más de la inocencia de Sinner. Fue el propio italiano quien después de ganar el Masters 1.000 de Shanghái confesó que esta situación le estaba haciendo "perder la sonrisa".

Este caso tiene en principio un 'culpable' claro. Su nombre es Giacomo Naldi, el exfisioterapeuta de Sinner que terminó introduciendo el clostebol en Jannick tras darle un masaje. Naldi fue despedido y ahora ha dejado unas declaraciones que encienden aún más el caso.

"Lo siento mucho, ojalá pudiera contar todo lo que pasó pero no puedo hablar porque el caso no ha terminado, por desgracia. Espero que, tarde o temprano, pueda contar lo que pasó para ofrecer un poco de luz porque las interpretaciones actuales me dejan a mí como el único culpable pero no es así", reconoce el fisioterapeuta en el medio italiano 'Leggo'.

Naldi habla de más culpables aparte de él pero no especifica quién y eso termina generando aún más dudas de cómo puede ser el desenlace del que ya es uno de los casos de dopaje más sonados en la última década del tenis.