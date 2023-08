Sinner consiguió el primer trofeo de prestigio de su carrera el pasado domingo en Toronto tras vencer a Alex de Minaur en la final. El italiano había llegado a dos finales pero el título se le resistía.

Holger Rune y sobre todo Carlos Alcarazle habían dejado en evidencia por conseguir sus logros antes que él, y para muchos es inevitable con caer en la comparación de la'La Next Gen'.

El entrenador de Jannik Sinner, Simone Vagnozzi, analizó en 'Sky Sport', lo que supune para su jugador el triunfo en Canadá, y dio un apunte sobre la comparativa con el número uno del mundo. "Jannik acaba de ganar un Masters 1000 y sabemos que aún tiene mucho que mejorar", asumió.

"Carlos es dos años más joven, pero ya está en un buen punto en muchas cosas. Jannik todavía tiene mucho trabajo por hacer", destacó. "Así que no tomemos a Alcaraz como punto de referencia... tiene que seguir el camino", comentó.

Sinner: "No envío ningún mensaje a Alcaraz, sigo mi camino".

Al tenista italiano también se le preguntó por Carlos Alcaraz, y se quitó presión explicando que solo se centra en su trabajo. "No envío ningún mensaje a Alcaraz, sigo mi camino. Si me fijo demasiado en los demás, no me centro en mí mismo".

"Tengo que ser bueno para dejar de lado cualquier pensamiento extra", añadió. "En Toronto gané porque mantuve la calma, no cometeré más el error de Roland Garros, aprendí rápido" concluyó el que podría ser número 4 del mundo antes del US Open.