España, en su mayoría, ya se encuentra inmersa en la fase 3 del desconfinamiento. Sin embargo, según las directrices del Gobierno, los ciudadanos no podrán moverse con libertad entre comunidades hasta el 21 de junio, día en el que finaliza la última prórroga del estado de alarma.

A pesar de la tesitura en la que se encuentra el país, el ejecutivo autorizó a las Baleares a hacer un plan pionero para recuperar la actividad turística en el país.

Esta decisión provocó mucha polémica dado que se permitirá la entrada de turistas al país (con un estricto control sanitario, eso sí) antes de que se abra la veda de la libre movilidad en la península.

La extenista española Anabel Medina tomó la palabra en Twitter y mostró su disconformidad con la decisión del Gobierno, argumentando que hay "hay gente con familiares en comunidades diferentes que llevan tres meses sin verse".

"He entendido mal? Turistas alemanes podrán venir a España el 15 de junio pero nosotros no podemos viajar entre comunidades hasta el 21? Me he perdido algo.... hay gente con familiares en comunidades diferentes que llevan 3 meses sin verse...", escribió la bicampeona de Roland Garros y medallista en los JJOO de Pekín 2008.

Anabel Medina no es la primera deportista que se manifiesta en redes sociales sobre temas políticos. Pepe Reina, Rafa Nadal o Roberto Sotomayor también han tomado partido en redes sobre diferentes materias.