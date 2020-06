Roberto Sotomayor hacía estallar las redes sociales este miércoles tras responder a un tuit que escribió Pepe Reina contra el racismo con el siguiente mensaje: "Estás de broma o te ríes de nosotros".

El portero del Aston Villa indicó que "el racismo es como otra pandemia", a lo que el atleta español no dudó en responder después de que el propio Reina apoyara la manifestación organizada por Vox.

Además de replicar al guardameta, Sotomayor respondió a Pablo Casado y a Isabel Díaz Ayuso, a la vez que se refirió a Sergio Ramos su ausencia en la reunión de los futbolistas con Salvador Illa, Fernando Simón e Irene Lozano.

"Deportistas con estilo, clase y saber estar, y después, en el polo opuesto, deportistas como Sergio Ramos", reza el mensaje que publicó el atleta.

Unas horas después de que entraran en ebullición los acontecimientos, Roberto Sotomayor ha querido explicarse en 'Radio Marca'

"Un deportista como Sergio Ramos debió comparecer ante el Gobierno, no me imagino haciendo eso a Raúl o a Nadal. Un deportista tiene que tener más elegancia y clase de la que demostró. Yo, que no soy nadie, no me negaría a acudir si me llamara Pablo Casado. He celebrado goles de Sergio Ramos, pero he dado mi opinión y todo se ha sacado de contexto", ha señalado el atleta.

Sobre Reina, reconoció tenerle "aprecio": "Tengo mucho aprecio deportivo a un portero como él, pero se contradice y todos patinamos".

A pesar de tener una reconocida ideología de izquierdas, Sotomayor no duda en portar la bandera de España, algo poco frecuente a día de hoy en el país: "Los símbolos son de todos y me molesta su apropiación. Yo he votado a Podemos y soy de izquierdas, pienso que estos políticos lo están haciendo mejor que lo hubieran hecho otros".

"Que yo sepa no vivimos en dictadura. Lo mismo es que no hemos leído los libros suficientes... se puede salir a la calle y protestar y votar", zanjó Roberto.