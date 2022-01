José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ha matizado sus palabras sobre Novak Djokovic, que ha sido expulsado de Australia y no podrá jugar el primer Grand Slam de la temporada de tenis. Este lunes aseguró que sería "un reclamo" para el torneo la presencia del serbio.

"Dije que Djokovic y cualquiera de los grandes tenistas serían un reclamo. No hablé de Djokovic en singular", ha dicho el alcalde. Remarca que la decisión de entrara en España le corresponde al Gobierno: "Es una decisión que le corresponde al Gobierno, que es quien decide los requisitos de acceso".

Almeida también ha cargado directamente contra el tenista: "Me parece deplorable lo que ha hecho en Australia falseando un formulario. Si entra en España porque el Gobierno lo autoriza, podrá jugar el Open".

Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, se ha mostrado preocupada al respecto tras las primeras declaraciones del alcalde. "A mí Djokovic no me parece un reclamo. Me parece un reclamo de los antivacunas. Estoy más con lo que ha dicho Nadal", ha expresado en 'Onda Madrid'.

Por su parte, Isabel Díaz-Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, también ha hablado sobre Djokovic: "Cada país pone sus normas y hay que cumplirlas".