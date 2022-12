Javier Tebas, presidente de LaLiga, matizó este miércoles en su Twitter la información sobre una investigación por supuesto fraude fiscal de cinco millones de euros sobre su persona y apuntó que esa cantidad corresponde a una sanción al G35, Agrupación de Interés Económico (AIE) de la que fue administrador.

El máximo mandatario de LaLiga aseguró a través de un comunicado que existe una discrepancia con Hacienda "respecto a la forma de entender los pagos de las deudas de los clubes que estaban en concurso de acreedores".

Tebas explicó en cinco puntos la supuesta investigación por fraude fiscal a la Spanish Soccer International: 1. Que no existe ninguna investigación a la Agrupación de Interés Económico (AIE) Spanish Soccer Internacional. No es cierto. 2. Que la investigación es a la Agrupación de Interés Económico (AIE) Audiovisual New Age, perteneciente al grupo de clubes de televisión denominado G35 a través de la cual se canalizaban los derechos televisivos y las ayudas al descenso, y de la cual fui administrador. 3. Que existe una discrepancia con Hacienda respecto a la forma de entender los pagos de las deudas de los clubes que estaban en concurso de acreedores. 4. Las cantidades reclamadas serán garantizadas por los clubes/SAD afectados y se procederá a los recursos procedentes. 5. No existe ningún tipo de fraude en esta situación, y que los clubes españoles van a continuar en su compromiso decidido de reducir -como se viene haciendo en los últimos años- su deuda con la Hacienda Pública.

De esa forma, Javier Tebas dio su versión sobre la información publicada hoy en El Confidencial.