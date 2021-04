Uno de los deseos de muchos aficionados madridistas de cara a este verano es el posible fichaje de Kylian Mbappé, como ha reconocido el propio Florentino Pérez en El Chiringuito. "Cuando voy con la calle con la mascarilla y me pienso que no me van a reconocer, algún aficionado me grita 'presi, ficha a Mbappé", explicaba.

"¿Y qué le contesta?", le preguntaba Josep Pedrerol al presidente del Real Madrid, que entre sonrisas respondía con un enigmático: "Tranquilo". A lo que añadía que el delantero francés es "un gran jugador".

Lo que sí ha dejado claro es que "el Real Madrid necesita un cambio". "Hemos ganado mucho y pasado muchas cosas, pero hay que recuperar la ilusión y en ese trabajo estoy", explicaba Florentino Pérez, quien recuerda que su intención es hacer "todo lo posible porque el Madrid esté en el lugar que le corresponde".

Sin embargo, ha sido realista confesando que el club tenía que ingresar 900 millones este año y finalmente va a ingresar 600. Pero recuerda: "El Madrid estaba quebrado cuando llegué en el año 2000 y lo arreglé, lo volveré a intentar".