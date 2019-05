Dos muertos en la interminable cola por coronar el Everest

8.848 metros, el techo del mundo, atascado. Una nueva moda, la escalada al Everest, que ha provocado una tragedia.

Dos personas murieron por culpa de una enorme aglomeración. No se cayeron, no tuvieron un accidente, simplemente su cuerpo no aguantó tanto tiempo a 8.000 metros.

La razón la encontramos en una cola que provocó dos horas de atasco. Dos horas de más que no soportaron los cuerpos de los alpinistas. Hasta la propia empresa organizadora ha tenido que reconocerlo.

