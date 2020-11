Mike Tyson regresó al cuadrilátero 15 años después de su última pelea como profesional en un combate de exhibición con Roy Jones Jr. que finalmente fue declarado nulo.

Previamente, cuando se establecieron las reglas de la pelea, se acordó que los dos boxeadores debían cumplir el código antidopaje de la AMA, ya que estaba involucrada la Comisión Atlética de California y el Consejo Mundial de Boxeo. Aunque permitieron que un positivo en marihuana no cancelara la exhibición.

Tras la pelea, el propio Tyson confesó en la rueda de prensa que había subido al ring bajo los efectos de esta droga, pero que a él no le afecta negativamente.

"Por supuesto que he fumado marihuana antes del combate. Fumo cada día, nunca he dejado de fumarla. Es lo que soy. No tiene efectos sobre mí desde un punto de vista negativo. Es lo que hago y cómo soy y cómo voy a morir. No hay explicación. No hay principio, no hay final. La marihuana me adormece, pero no adormece el dolor", explicó Tyson.