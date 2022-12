El 16 de octubre de este año, se hizo viral la imagen de un aficionado de la NHL (National Hockey League) cogiendo un pulpo y tirándolo al campo, con los jugadores y el árbitro estando sobre el hielo.

Este jueves, la imagen se ha vuelto a repetir. En un partido entre los Minnesota Wild y los Detroit Red Wings, se ha vuelto a ver a un pulpo en el campo. Un operario entró para quitar al pulpo y llevárselo.

Lo más llamativo fue la locura de varios aficionados con este suceso. Fueron varios los que comenzaron a gritar con los brazos en alto, incluso aplaudiendo. Después, el partido se reanudaría sin problemas.

WE GOT AN OCTOPUS ON THE ICE IN MINNESOTA 🐙 #NHLonTNT pic.twitter.com/XXaWHM3lx2