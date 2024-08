Mal, muy mal lo pasaron las maratonianas españolas en París 2024. El recorrido, durísimo, fue un problema para las participantes de la delegación de España y Esther Navarrete, en los micrófonos de RTVE, desveló lo mal que lo había pasado sobre todo a partir del kilómetro 20.

"No me he encontrado muy bien. Tuve que vomitar en el kilómetro 21, y no he parado para ello", afirma.

Y continúa: "En el kilómetro 25 me encontré mucho peor, pero luego comenzaron las buenas sensaciones y mi carrera".

"Me voy con un sabor agridulce, creo que me merecía algo más... pero este recorrido ha sido muy duro", insiste Navarrete.

"He terminado fuerte"

Pero la maratoniana se queda con lo bueno: "Lo positivo es que he terminado muy fuerte. He concluido una maratón olímpica".

Navarrete terminó en la posición 45, con un crono de 2.32:07, en una carrera que coronó a la neerlandesa Sifan Hassan.