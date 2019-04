Samantha Cerio, la gimnasta que se rompió las dos piernas, anuncia su retirada

Samantha Cerio, la gimnasta de 22 años que se rompió las dos piernas durante una competición, ha anunciado su retirada. En una carta difundida a través de sus redes sociales, la joven reconoce que su carrera "no ha terminado como tenía planeado".

"La del viernes fue mi última noche como gimnasta. Después de 18 años, cuelgo las vendas y dejo atrás la tiza. No puedo estar más orgullosa de la persona que la gimnasia ha hecho que sea. Me ha enseñado trabajo duro, humildad, integridad y dedicación, por nombrar algunas. Me ha dado desafíos y obstáculos que nunca pensé que me habrían puesto a prueba como persona. Quizás no ha acabado de la manera que tenía planeado, pero nunca nada acaba como planeaste", confiesa.

