Hasta este miércoles, el mayor número de espectadores que se registró en un evento deportivo deportivo fue de 91.648 espectadores. Ocurrió en el Camp Nou, en un encuentro de la Women's Champions League entre el Barça y el Wolfsburgo en abril de 2022.

Un partido de voleibol femenino ha superado esta cifra. En el Memorial Stadium de Nebraska (Estados Unidos) se enfrentaban Nebraska Cornhuskers y Omaha Mavericks de la NCAA.

Esto se debe a que el voleibol en Estados Unidos mueve masas, y ese partido era uno de los más esperados de los últimos tiempos.

Tanto es así, que se rompió un récord nacional de asistencia en Estados Unidos, que llevaba vigente más de 24 años. Fue la final del Mundial de Fútbol Femenino entre Estados Unidos y China en el Rose Bowl, y se alcanzaron 90.185 espectadores.

92,003 in attendance.@HuskerVB breaks the world record for the largest crowd ever at a women’s sporting event 👏 @espnW | #ThatsaWpic.twitter.com/ChyhUCvaAZ