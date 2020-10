Los nostálgicos del arte pugilístico estamos de enhorabuena. Si en el plano internacional podremos volver a Mike Tyson sobre el ring con 54 años frente a Roy Jones, en el nacional será Poli Díaz el que volverá a enfundarse los guantes.

Así lo ha reconocido 'El Potro de Vallecas' en una entrevista concedida a 'Marca', en la que también ha añadido que le gustaría enfrentarse a Manny Pacquiao y ha señalado cuál ha sido su rival más difícil.

Ante todo, a Poli se le ve con muchas ganas tras haber estado entrenando durante un periodo en Las Palmas: "¿Qué pasa, que los americanos van a ser mejor que nosotros? Los españoles tenemos que hacer lo mismo y yo me preparo para enfundarme los guantes y competir".

Con vistas a un 2021 en el que el púgil volverá al cuadrilátero, Díaz ha reconocido que sueña con pelear con Pacquiao: "Me gustaría enfrentarme a Manny Pacquiao, aunque es más joven, pero sería un combate espectacular".

Sobre su rival más duro en la dilatada carrera que está a punto de retomar, 'El Potro' no ha tenido dudas: "El púgil más difícil al que me enfrenté fue el británico Steve Boyle. ¿Whitaker? No era para tanto".

A su vez, Poli ha desentrañado tanto lo bueno como lo malo del boxeo y su trasfondo: "Cuando te traicionan, cuando te engañan, cuando te tienen que pagar una cantidad y te pagan menos".