Tragedia en el mundo del boxeo. Isiah Jones perdía la vida en un tiroteo con 28 años de edad mientras estaba teniendo una disputa con su familia. Todo ocurrió en Detroit, en Stout Street. Su entrenador, Roshawn Jones, confirmó en 'RingTV.com' que su púgil recibió un disparo en la cabeza por parte de su hermano mientras discutían.

Su instructor incluso subió un vídeo a su perfil oficial de Instagram con el siguiente mensaje: "Mantengan a su familia en sus oraciones para ayudarlos para a pasar por estos momentos difíciles". La publicación va acompañada de un vídeo con imágenes de Isiah Jones acompañadas de la emotiva canción "See You Again".

Ahora, su hermano Timothy Lyman, ha sido detenido por la policía de Detroit por el incidente. Informaron de que "fue asesinado a tiros por un pariente aproximadamente a las 18.26 horas en la manzana 9300 de Stout Street".

Isiah Jones tenía un récord de 9-7-0 en la categoría de peso wélter. Siendo amateur, su registro era de 52-2. "Él no rechazaba las peleas, en cada combate que tomaba las probabilidades estaban en su contra. Tenía el corazón y coraje suficiente para aceptarlas", decía de él su entrenador.

Su último combate fue el pasado mes de julio contra Andrew Murphy, mientras que su victoria más destacada fue en el año 2020 ante el boxeador Donte Stubbs, que estaba invicto.