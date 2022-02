El mundo del boxeo está de luto. El boxeador aficionado Héctor González ha perdido la vida a los 24 años de edad después de pasar 12 días en la UCI por haber sufrido una hemorragia cerebral en pleno combate.

El joven púgil del Club Boxeo Moncada fue trasladado inmediatamente al Hospital General de Castellón, donde permaneció ingresado en la UCI tras haber sido intervenido quirúrgicamente de urgencia.

La Federación Valenciana de Boxeo confirmó este mismo miércoles la muerte del boxeador a través de un comunicado oficial: "Nuestro amigo y compañero querido. Siempre te recordaremos y te llevaremos en nuestro corazón. Tu gran sonrisa y tu buen corazón nos cautivaron a todos los que te hemos conocido. Te echaremos de menos, Héctor".

Los hechos ocurrieron el pasado día 4 de febrero en Castellón, cuando el valenciano participaba en una velada con 19 peleas y cayó desplomado en mitad del ring durante uno de sus combates, perdiendo el conocimiento y sufriendo una grave lesión cerebral.

Así lo explicaba Leopoldo Bonias, presidente de la Federación Valenciana de Boxeo, en unas declaraciones recogidas por el diario 'Las Provincias': "El combate estaba transcurriendo con normalidad. No había una superioridad manifiesta. Fue un lance. Me preocupé porque vi la gravedad de la situación".

"El médico del ring, que trabaja con la Federación desde hace muchos años y tiene una amplia experiencia en todos los deportes de contacto, subió las escaleras inmediatamente para atenderle. Mientras tanto, llamamos al 112 para que acudiesen. Pero el médico del ring lo trasladó en una ambulancia al Hospital General de Castellón antes de que acudiesen", añadió.

Fermín Calvete, médico que atendió a Héctor González, también dio sus impresiones a 'Levante-EMV': "No cayó de golpe. Fue un caso raro, nunca he visto que un boxeado caiga lentamente. En el reconocimiento médico previo no había nada anormal. Siempre pregunto si tienen alguna enfermedad o toman medicación, pero no era el caso".