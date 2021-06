Mateo Bustos perdió el Triatlón de Sagunto de la forma más inesperada. Las imágenes de su celebración antes de tiempo, su posterior pérdida del liderato en la misma línea de meta y la reacción de una aficionada se han hecho virales en redes sociales. 'Jugones' ha estado con Mateo, que ha reaccionado a su error garrafal.

"Estaba confiado en que ganaba y me faltó mirar un par de veces hacia atrás", reconoce Mateo, que tuvo que escuchar los comentarios de una mujer que presenciaba la carrera: "¡Ay, que te coge! ¡Pero idiota!¡Pero como es tan tonto!", dijo la aficionada. Mateo explica que al principio le molestaron "un poco" esos comentarios pero que finalmente "la mujer se disculpó".

Mateo fue superado por el atleta Germán Míster a escasos metros de la línea de meta. Míster también ha explicado a 'Jugones' cómo vivió la situación. "Miró hacia atrás y no me vio. Me sabe mal por Mateo, pero estoy feliz por haber ganado la carrera", dice el vencedor de la prueba, que entiende que los comentarios de las aficionadas puedan no haber sentado bien a Mateo: "Es Gracioso pero puede llegar a molestar".

Al final Mateo se quedó sin dedicatoria. "Era el cumpleaños de mi abuelo y le quería dedicar la victoria, y me salió mal", revela el atleta, que ya tiene la lección aprendida para la próxima competición.