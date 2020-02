Una hazaña emocionante. Eric Domingo ha corrido la maratón de Sevilla empujando a su madre, Silvia Roldán, que se encuentra en silla de ruedas por una esclerosis múltiple que padece desde hace cinco años.

"Mamá, dame fuerzas para poder correr", decía Eric al comienzo de la prueba a 'Jugones'. "Lo único que quiero es que se lo pase bien. Vamos a por ello", comentaba Silvia.

Y lo logró. Finalizó las 42 kilómetros en tres horas y 30 minutos. Un recorrido en el que la emoción y los nervios se apoderaban de aquellos que luchan a su lado, su padre Rafael Domingo.

"Estoy muy orgullosa de ti, soy feliz, he llegado hasta aquí por ti. No quería que él creciera pensando que su madre no estaba. Su madre estará siempre ", dijo Silvia al llegar a meta. Ambos seguirán compartiendo retos.