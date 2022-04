Johnny Murtagh es una auténtica leyenda del mundo de las carreras de caballos. El jockey y entrenador ha revelado su dura lucha con el alcoholismo, que incluso le llevaron a tener pensamientos suicidas durante una etapa de su vida. El objetivo: ayudar a otras personas con el mismo problema.

El jinete irlandés ha aprovechado el estreno de un documental en la cadena 'ITV' para confesar que estos problemas casi le cuestan la vida. Ni siquiera el éxito y la fama después de ganar hasta en tres ocasiones el Derby de Epson y también el Premio Arco de Triunfo hacían feliz a Murtagh.

"Soy alcohólico. Las señales probablemente estaban allí. Beber una botella de vino solo con todos esos malos pensamientos en la cabeza...", señaló el impulsor de este documental grabado durante los últimos tres años en unas declaraciones publicadas por el 'Daily Mail'.

Fue en el año 2001 cuando el jockey terminó de hundirse: "Me asomé al balcón ... Estaba listo para saltar y terminar todo. Todavía es desgarrador cuando piensas en lo cerca que estuvo". John Sadler, su entrenador, fue quien evitó la tragedia hasta que llegaron sus familiares para cuidarle.

Murtagh logró ocultar su alcoholismo durante más de una década, pero no podía más y decidió dar un giro de 180 grados a la dirección de su vida: "Me desperté y me sentí inútil. Pensé: 'joder, estarían mejor sin mí'. No he bebido en 20 años desde entonces".

"Esta es la historia de mi vida y espero que pueda ayudar a alguien de alguna manera si siente el pellizco y puede abrirse. La gente dice que tienes que tocar fondo. Pero yo le digo a la gente que levante el culo: no tiene que esperar hasta que esté tan bajo. Si cree que se dirige hacia allí, hable con alguien", sentenció el irlandés.