Joaquín Carmona es conocido en Twitter como @jokin4318, una auténtica enciclopedia del atletismo. Y su historia encoge el corazón. Duerme en la calle desde hace doce años y durante el Estado de alarma no ha podido tuitear ya que no tenía acceso a los bibliotecas.

Ya cuenta con un ordenador propio y desde hace días duerme en una pensión. "Por malas acciones me quitaron la licencia del quiosco de helados que tenía, y no tuve el apoyo de nadie", cuenta en una entrevista exclusiva a 'Jugones'.

Desde entonces no ha podido encontrar otro trabajo y dormía en un parque de Madrid: "La presencia cuenta mucho, cómo vas vestido, si vas con una mochila pierdes puntos".

Cuando tienes algo de dinero te preguntas: 'qué hago compro el ordenador o cojo un alquiler de un mes'. Después de un mes vuelves a la calle", explica Joaquín, siempre pegado a su ordenador.

"Es mi válvula de escape", afirma sobre el aparato. "Cuando estoy con el ordenador me olvido de la situación en la que vivo. Cuando dejo de tuitear y me voy a dormir, me lleno y me siento una persona válida", explica.

Desde hace unos días, la vida de Joaquín ha cambiado por completo. El apoyo del mundo del atletismo ha sido brutal. Y, ahora, @jokin4318 seguirá activo desde su cuenta de Twitter y lejos de la calle.