La vida de Adrianne Haslet cambió por completo en el año 2013. Estaba presenciando el maratón de Boston cuando se produjo el terrible atentado y perdió una pierna a causa de las heridas. Ahora, nueve años después, ha completado una gesta increíble finalizando la prueba con una prótesis en su pierna izquierda.

La exbailarina, que tuvo que abandonar su disciplina, ha completado la mítica prueba de Boston acompañada por la olímpica Shalanes Flanagan. "Fue el mejor día de mi vida y estoy muy orgullosa de nosotras", declaró nada más finalizar.

Y quiso celebrarlo con champagne... y patatas fritas: "Me he divertido mucho con Shalane y con la ciudad de Boston. Fue increíble".

Este ha sido el primer año en el que Boston ha celebrado una carrera con categoría paralímpica y allí ha participado Haslet. En uno de los días que seguro nunca podrá olvidar.

Boston Marathon bombing survivor Adrianne Haslet running today with Shalane Flanagan! They’re almost at the finish line!!! #7news #BostonMarathon #bostonmarathon2022 pic.twitter.com/cWtTpgOZHR