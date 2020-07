Carlota Ciganda se encuentra aislada en su domicilio de Arizona tras dar positivo por coronavirus, según ha adelantado la web 'ten-golf'. Precisamente en este medio ha hablado la española, decimoquinta en el ranking mundial.

Asegura que no entiende cómo se ha podido infectar, "No sé muy bien dónde he podido cogerlo", afirma la navarra. "Llevo tres meses sin salir a cenar fuera de casa y el mayor grupo de personas con el que he estado ha sido de cuatro. Es cierto que he jugado al golf y es posible que haya sido alguno de esos días, pero desde luego es mala suerte. Apenas he salido para jugar y hacer la compra en el supermercado", explica.

Ella sí ha mostrado síntomas como dolores en los brazos, cuello, cabeza y fiebre. "Apenas podía dormir", cuenta. "Se pasa mal. Supe pronto que era coronavirus porque me empecé a sentir muy mal", expresa la mejor golfista española en la actualidad.

"La pulsera que llevo registraba valores extraños en el baremo de respiraciones por minuto. No me hacía mucha falta comprobarlo, pero fui al médico y efectivamente di positivo en la prueba", explica.

Ciganda reside en Arizona, uno de los estados más castigados por el coronavirus en todo Estados Unidos. En total, en este estado ya se han registrado más de 100.000 contagios.