A pesar de que los servicios médicos de Estados Unidos le habían dado el visto bueno, Anita Álvarez no competirá más en los mundiales de natación ante la prohibición de la FINA.

La Federación Internacional de Natación ha anunciado que no dejará participar a la nadadora, dos días después de ser rescatada por Andrea Fuentes al sufrir un colapso durante su ejercicio.

El jefe de los servicios médicos del mundial, Bela Merkely, ha sido muy duro al respecto: "Hay diferentes tipos de deportistas, algunos toleran bien que la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono varíe de esta manera".

"Pero hay quienes son más sensibles. Ella es uno de ellos. Probablemente este deporte no esa para ella", ha afirmado sobre Álvarez.

Su entrenadora afirmó en laSexta que en caso de tener el 'ok' sí competiría, pero la Federación no se lo ha permitido.

Anita se encuentra en perfecto estado y ha vuelto a entrenar con sus compañeros, pero la FINA ha decidido no permitirle competir... con unas palabras muy duras de su jefe médico.

"No es tan grave"

Fuentes defendió que no era para tanto: "Las imágenes impresionan, pero el deportista de verdad no para y al día siguiente está más fuerte. No es tan grave como parece".

"Simplemente es recuperarse. Descansas un poco y vas. En el agua es más espectacular porque estaba sola en esa piscina inmensa. Esto es como si te pones a correr, te duelen las piernas y paras... en el atletismo vomitan y siguen", dijo la entrenadora.