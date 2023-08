Hande Baladin, jugadora profesional de voleibol, ha tenido que vivir estos últimos meses un verdadero infierno después de que un acosador le empezara a amenazar de manera constante. Ahora el sufrimiento ha acabado y la jugadora ya puede respirar tranquila después de que la policía detuviera al individuo.

Las amenazas se empezaron a suceder cuando Baladin, junto a su selección (Turquía), conquistó la Liga de Naciones FIVB 2023 frente a China. A partir de allí el acoso empezó a ser algo habitual.

La jugadora turca llegó a recibir mensaje del calibre de "Tu nombre no tiene salvación. Si no te lastimo, seré peor que tú" o "Te arrojaré ácido en la cara, ni siquiera te tengo miedo. No hay muerte para mí sin vengarme de ti".

Después de presentar una denuncia ante la Oficina del fiscal General de Estambul, la policía se puso en marcha para encontrar al autor de dichos mensajes. Finalmente, las autoridades han determinado que se trata de una persona llamada Mustafa M, según han informado medios locales.

El equipo de Baladin, el Eczacıbaşı Sports Club, ha confirmado la captura del acosador a través de un comunicado oficial: "Condenamos enérgicamente los mensajes amenazantes enviados a nuestra jugadora... La persona fue detenida por las fuerzas policiales y estamos siguiendo el proceso. Como Eczacıbaşı Sports Club, no aceptamos ninguna forma de violencia contra las mujeres".