George Foreman ha sido denunciado por dos mujeres en el tribunal de Los Ángeles por presuntamente abusar de ellas cuando eran menores de edad en la década de los 70.

En la denuncia no se menciona el nombre de Foreman, aunque por la descripción se ha llegado que era él. Además, el estadounidense, que actualmente tiene 73 años, ha negado rotundamente dichas acusaciones confirmando que era él el denunciado y prepara su defensa.

Ambas mujeres, con 15 y 16 años cuando sucedieron los hechos, conocieron a Foreman porque sus padres trabajaban con él. Una de ellas era hija de uno de sus asesores y la otra de uno de los boxeadores que entrenaban con él. Una de ellas ha declarado que la amenazaba "con el despido de su padre" si no accedía a sus órdenes.

El excampeón de los pesos pesados ha sido rotundo negando los hechos en un comunicado: "En los últimos seis meses, dos mujeres han intentado extorsionarme a mí y a mi familia con millones de dólares cada una. Afirman falsamente que abusé sexualmente de ellas hace más de 45 años. Niego categóricamente estas acusaciones. El orgullo que siento por mi reputación significa tanto para mí como mis logros deportivos, y no me dejaré intimidar por amenazas y mentiras sin fundamento. Me guío por mi fe y confianza en Dios. Trabajaré con mis abogados para desenmascarar veraz y completamente la trama de mis acusadoras y defenderme en los tribunales. No busco peleas, pero tampoco huyo de ellas", anunció.