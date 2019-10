La modelo Julia Rose fue una de las dos mujeres que enseñaron los pechos en pleno quinto partido de la Serie Mundial de béisbol entre Astros y Nationals, que se han acabado llevando el título de campeones.

Rose, fundadora de la empresa 'Shagmag', ha contado que Gerrit Cole, el lanzador que vio de frente el momento en el que enseñaron los pechos cuando se disponía a lanzar, la ha bloqueado en la red social Twitter.

"Etiquetaría a Gerrit Cole... pero me ha bloqueado", explicaba Rose en sus redes sociales. Al lanzador de los Astros parece que no le sentó nada bien ese momento, que no quiso hablar ante los medios tras lo ocurrido.

Se trata de una Serie Mundial que ha estado cargada de momentos de tremendo impacto. Los Nationals se hicieron con el primer triunfo de su historia, dejando una celebración en la que pasó de todo.

Simone Biles se encargó de hacer el saque inicial del segundo partido con una espectacular acrobacia y, en el quinto, aparecieron estas dos modelos que pusieron patas arriba a la organización, que decidió expulsarlas de por vida.