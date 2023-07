La llegada de Teresa Ribera en bicicleta eléctrica para defender al medio ambiente junto a dos coches oficiales escoltándola fue una noticia de tal repercusión mundial que llegó incluso aConor McGregor.

El peleador irlandés reaccionó en su cuenta de 'Twitter' al vídeo cargando duramente contra la ministra: "Continúa el ridículo. ¡Suficiente! Camine, háblelo, vívalo, respírelo. ¡O cállate!".

La ocurrido con la ministra antes de la cumbre Europea de ministros de Medio Ambiente y Energía que tuvo a lugar en Valladolid continúa siendo lo más comentado incluso fuera de España.

El polémico Mc Gregor tiene tiempo para preparar su regreso a la UFC, pero también se hizo eco de las imágenes, que tenían el objetivo de la descarbonización de los automóviles.

Ridiculous carry on. Enough! Either walk it, talk it, live it, breath it. Or shut it! https://t.co/ppBQV74hny