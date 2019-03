Bruno Hortelano: "No me pongo plazos, pero en el Mundial de Londres 2017 pienso estar y darlo todo"

Bruno Hortelano compareció ante los medios de comunicación por primera vez desde su accidente de tráfico del pasado mes de septiembre. Ha revelado que siempre ha estado tranquilo con respecto al estado de su mano, siendo tranquilizado por los médicos en todo momento y se pone una meta: el Mundial de Londres del año 2017.

Su vuelta: "No estoy poniendo una competición en concreto, pero estoy haciendo una rehabilitación muy completa, he empezado a entrenar dentro de lo que se puede".

El objetivo, Londres: "Estoy trabajando poco a poco, en Londres 2017 pienso estar y dándolo todo".

Los primeros segundos tras el accidente: "En el primer instante no sabía de qué iba el accidente que tuve, pero cuando los médicos me lo comentaron me tranquilicé".

¿Volverá a ser el de antes?: "Estar al 100% indica que me quedo como estaba antes, pero quiero estar mejor que antes. Los médicos me han asegurado que todo irá bien".

Su plan a corto plazo: "Hasta que esté al 100%, no me moveré del Camp de Sant Cugat, como sólo es la mano lo que tengo mal puedo entrenar, pero hasta que no esté al 100% no me moveré".

Su situación: "Como también hace falta hacer la pretemporada, ahora estoy bien. Las heridas están recuperándose".

Un plan B: "Hemos hablado de soluciones para entrenar por si la mano no se recupera bien".

¿Sólo el 200 o alguna distancia más?: "Hemos tocado todas las distancias, desde el 100 hasta el 400, pero quiero centrarme especialmente en los 200 metros lisos"

Una motivación: "El accidente me ha dado una motivación extra para el próximo año y para los próximos hasta llegar hasta Tokio".

Su manera de correr tras el accidente: "Este accidente no va a cambiar nada en mi manera de correr, corremos con las piernas y la cabeza, no con las manos".

Alejado de las redes por su bien: "He estado alejado de las redes sociales para mantener la psicología positiva. Desde el primer momento me noté muy bien con lo que me dijeron los médicos en Madrid y Barcelona, yo sabía que iba a salir perfectamente de esta"."

"Hay gente que no ha tenido tanta suerte": "Si algo ha cambiado ha sido la importancia de la ética de trabajo para mi. Si antes daba el 95%, ahora doy el 100%. Tengo más hambre y ganas de seguir peleando. Hay gente que no ha tenido tanta suerte, quiero vivir así y darlo todo".