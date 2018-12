Andrés Abián, el 'español de las nieves', vuelve a casa: "Lo voy a intentar otra vez"

"Me rescataron a unos 50º bajo cero. En Siberia a las 15:00h se hace de noche y me recogieron a las 00:00h cuando estaba en mi saco de expedición. Yo estaba vivo, no estaba agonizando", narra Abián.

El conserje maño cuenta su error: "En ningún momento tuve miedo a morir. Sé que tenía heridas en los dedos a consecuencia de un error mío infantil: me quité la manopla para manipular la tienda de campaña. Sufrí una congelación en la mano derecha".

"Si no fuera por ese error, estaría en Siberia ahora mismo. Estoy perfecto. Llevo muchos años viajando en bicicleta y siempre he estado un poco escondido. Tampoco tengo redes sociales... ¡La que he liado! En Zaragoza, en España... y en Rusia ni te cuento. Me ha recibido el embajador, me llamó el cónsul de Moscú. Tengo que dar gracias al pueblo ruso", narra el zaragozano.

Andrés Abián nos confiesa su que volverá a intentar cruzar Siberia en bicicleta: "Voy a intentarlo otra vez. Estoy capacitado".