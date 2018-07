Sergio Ramos contesta a Maradona: "Está a años luz de Messi, el mejor argentino de la historia"

Sergio Ramos, capitán de la selección española, respondió este miércoles a Diego Armando Maradona y dijo que era "un crack", aunque está "a años luz del mejor futbolista argentino de la historia: Leo Messi".

"Para mí Maradona es un grande, un crack, y lo respeto mucho. Sin embargo, en Argentina saben que Maradona está a años luz del mejor jugador argentino, que para mí es Leo Messi", aseguró Ramos tras el triunfo 1-0 de España sobre Irán en la segunda jornada del Grupo B de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Maradona dijo que Ramos no era "un crack"

El defensa del Real Madrid y de la selección española respondió así al 'Pelusa', quien dijo que el defensa uruguayo Diego Godín era mucho más completo que Ramos y que el sevillano no era "un crack".

"Cuando se habla de cracks a mí me dijeron el otro día que Sergio Ramos es un crack. Y no. No quiero polemizar, pero lo tengo que decir: un crack es Godín, que te defiende, te manda, te hace gol, te hace campeón... No te falta un partido. Godín es un crack", expresó Maradona.