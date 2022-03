El biatlón ucraniano llora la muerte de Yevhen Malyshev en la guerra de su país, donde luchaba con el ejército ante las tropas rusas. Ha sido la Federación de Biatlón la encargada de comunicar el trágico fallecimiento.

"La federación informa de la trágica muerte de un miembro de la selección nacional de Ucrania entre los juveniles de Kharkiv, Yevhen Malyshev, nacido en 2002. El atleta terminó su carrera hace dos años. Expresamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos. Memoria eterna", dice el comunicado.

Malyshev era natural de Járkov, la segunda ciudad más poblada de Ucrania, y uno de los grandes objetivos de las tropas rusas, que en las últimas horas han intensificado los ataques sobre esta localidad.

Malyshev, de 20 años, realizaba el servicio militar de su país y se encontraba entre las tropas que defendían Ucrania de la invasión por parte de Vladimir Putin.

Dos futbolistas fallecidos

En la tarde de este martes se ha conocido también el fallecimiento de dos jugadores de fútbol ucranianos: Vitalii Sapylo y Dmytro Martynenko. El sindicato mundial de futbolistas, FIFPRO, ha anunciado en sus redes sociales su fallecimiento.

"Nuestros pensamientos están con las familias, amigos y compañeros de equipo de los jóvenes futbolistas ucranianos Vitalii Sapylo y Dmytro Martynenko, las primeras pérdidas reportadas del fútbol en esta guerra. Que ambos descansen en paz", reza la nota.

De 21 y 25 años respectivamente, Sapylo era jugador del equipo Karpaty Lviv, mientras que Martynenko militaba en las filas del FC Gostomel.

