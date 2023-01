Valentino Rossi es una leyenda del motociclismo. Sus 26 años en el campeonato de MotoGP y sus nueve títulos mundiales le avalan. Acabó poniendo fin a su exitosa carrera en 2021, al menos sobre dos ruedas, ya que ahora compite en GT World Challenge de coches. Y tras un año fuera, ha repasado su carrera en MotoGP.

En una entrevista con 'Motorsport-Total', el piloto italiano afirmó que no se arrepiente de ninguna de sus decisiones: "Para ser honesto, no me arrepiento de nada en el sentido de las decisiones que tomé. Por supuesto, el tiempo con Ducati fue difícil para mí, pero fue un gran desafío. Yo como piloto italiano en una moto italiana, si hubiéramos ganado, habríamos hecho historia".

'Il Dottore' se refiere a su aventura con Ducati en 2011 y 2012, dos años especialmente difíciles en los que nunca pudo competir por victorias o el título. De hecho, ha sido un piloto de su academia, 'Pecco' Bagnaia, el que ha conseguido el hito que buscaba Rossi: ganar con una moto italiana siendo italiano.

Rossi también desveló que hay un aspecto de su carrera que le pone "triste": un décimo título. El exYamaha acabó su carrera como el tercer piloto de la historia con más títulos (9) empatado con Mike Hailwood y Carlo Ubbiali, pero sin poder romper la barrera de las dos cifras, algo que solo han hecho Giacomo Agostini (15) y Ángel Nieto (13).

"Estoy un poco triste por no haber ganado el décimo título. Principalmente porque creo que me lo merezco bastante en base a mi nivel y velocidad. Dos veces perdí el título en la última carrera de la temporada, así que creo que merecí el décimo", confesó.

El italiano se quedó a las puertas en 2006, cuando una caída suya en Valencia puso el título en bandeja a Nicky Hayden, y en 2015, cuando Jorge Lorenzo se proclamó campeón tras el polémico suceso de 2015 entre Rossi y Márquez en Sepang que acabó con sanción para el '46'.