Tensión total entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia. Entre Jorge Martín, con una Ducati satélite, y el equipo oficial de la marca italiana. Todo porque se están jugando el Mundial de MotoGP en Valencia. Todo por una maniobra, o varias maniobras, del madrileño sobre el transalpino que han derivado en un buen palo para él... y ya de paso para Marc Márquez.

Para un piloto que en 2024 estará en Gresini. Estará en otra Ducati satélite. Estará, quién sabe, si en la misma situación en la que se encuentra Jorge Martín ante Bagnaia. Y lo cierto es que el mandamás de los transalpinos no se ha mordido la lengua.

Porque Davide Tardozzi, que ya ha protagonizado un momento más que polémico con Martín en el Ricardo Tormo, ha aprovechado la pelea para mandarle un mensajito a Marc.

"Ese marcaje de Jorge Martín es ridículo. A veces lo hace Marc, pero está dentro de la legalidad y se puede hacer. No nos preocupa, hemos tenido menos ritmo", cuenta.

Y rosigue: "Martín está tratando de esforzare más. Tiene como objetivo ganar las dos carreras, y quizá lo logre. El nuestro es ganar el Mundial".

"Pero tengo que criticar estas cosas como lo he hecho en el pasado. Esta es una competición de nivel, y hay acciones que no son apropiadas. Hay cosas en MotoGP que me hacen reír", sentencia.