Es probablemente uno de los accidente más duros de la temporada. Maverick Viñales y Marco Bezzecchi se han ido al suelo cuando rodaban a casi 300km/h. La colisión ha sido objeto de muchísima polémica por la acción del italiano que se ha llevado por delante al piloto de Aprilia.

La 'rajada' de Viñales tras la 'sprint' ha sido descomunal: "Espero que sea una penalización fuerte. Si no, yo no tengo miedo, a mi me da igual, yo ya he probado todas las sensaciones, voy a ir a muerte, como no hagan nada, abren la veda, yo voy a ir a muerte, estoy harto de que me entren. O ponen reglas o todo el mundo va a ir a cuchillo".

"Yo ni lo he vivido, he sentido el impacto y he salido volando de la moto. Hasta le he dejado bastante espacio, podía haberle cruzado la línea, pero he pensado que aquí si te pones delante puede ser que el rebufo te chupe, pero es que le había dejado al menos un metro y medio y yo me he ido hacia dentro y he visto que él me ha intentado volver a pasar, yo creo que él no hacía ni la curva", ha reconocido Viñales en 'DAZN'.

Tras el incidente, Maverick seguía sin entender el comportamiento de Bezzecchi: "Si crees que vas más rápido que yo pásame en la siguiente curva y ya está, pero no sé, es que esto es increíble... ¿dónde va? a lo mejor pensaba que el circuito seguía a recta, o no ha visto el punto de frenada, es que no lo entiendo, pero son las carreras".

La reacción inmediata de Viñales ha sido hacerle una peineta a Bezzecchi cuando solo habían pasado unos instantes del accidente. Afortunadamente, ninguno de los pilotos sufre heridas o lesiones preocupantes y todo apunta a que, a pesar del susto, podrán estar este domingo en la carrera.