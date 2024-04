La irrupción de Pedro Acosta en MotoGP está siendo uno de los principales temas de conversación en la máxima categoría del motociclismo. De hecho, muchos comparan el inicio de temporada que está teniendo el murciano con lo que hizo Marc Márquez en 2013, año en el que debutó y se convirtió en campeón de MotoGP por primera vez.

El 'rookie' de GasGas Tech3 está en un estado de forma impresionante. Consiguió la tercera posición en el Gran Premio de Portugal y de nuevo se subió al podio en el segundo escalón la semana pasada en el Gran Premio de las Américas. Muchos han sido los que han estado hablando de él y de sus grandes actuaciones y entre ellos se encuentra el jefe de Ducati, David Tardozzi.

Ha reconocido el gran trabajo de Acosta y ha admitido que deben de mejorar las prestaciones de sus motos: "La Ducati, como moto, confirmó un buen rendimiento. Pedro y Maverick marcaron la diferencia y tenemos que trabajar para mejorar la moto e intentar darle a nuestros pilotos unas mejores prestaciones".

Además, Tardozzi recalcó que Pedro es un rival directo y que será duro de vencer: "Creo que Pedro está en boca de todos y acaparando los titulares de los periódicos porque será uno de los pilotos del futuro, que se jugará el Mundial en el futuro. Y temo, por nosotros, que también lo hará este año. Más allá de todo, creo que los dos se apoyan en unas buenas motos y, luego, marcan la diferencia".

El análisis de Acosta:

Pedro Acosta declaró muy ilusionado sus sensaciones tras haber firmado un ilusionante segundo puesto: "No disfrutaba tanto desde los días de Moto3 en los que podía adelantar a tantos pilotos. Fue súper divertido". El único que se le resistió fue Viñales: "Maverick tuvo un ritmo marciano. Le iba bloqueando, era imposible ganarle en la frenada".

El factor preocupante para el resto de los pilotos y equipos de la parrilla es que Acosta es una 'esponja', aprende muy rápido y sabe sacarle lo mejor a su moto. Una carrera le sirvió para aprender cómo debía gestionar las cargas y cómo ir más rápido. Cosa que parece haberle servido porque en la segunda y en la tercera cita ha logrado subir al podio.

"No me caigo mucho, eso quiere decir que aún tenemos margen. Tengo la misma base que en los test de Valencia, me centro en cómo piloto la moto porque aún tengo algunos sustos, como en Moto2, se me cierra de delante. Estoy trabajando más en mi estilo. Ahora puedo gestionar mejor los neumáticos", explicó el piloto murciano.

Ya son muchos los que piensan que es cuestión de tiempo que el tiburón de Mazarrón consiga su primera victoria, aunque Pedro, no tiene prisa: "No me he puesto una fecha para la victoria en este momento. Pero me gustan Portimao, Phillip Island, Mugello... No he fijado una fecha porque eso sólo te pone más presión".

MotoGP en laSexta

El mundial de MotoGP regresa dentro de semanas con el Gran Premio de España en Jerez. 'laSexta' ofrecerá en directo todas las carreras del domingo, además de la clasificación y el sprint de la jornada del sábado. Un fin de semana en el que Acosta volverá a ser candidato a esa ansiada primera victoria.