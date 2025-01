La tajante opinión de Stoner sobre la 'guerra' entre Marc Márquez y Valentino Rossi

"No puedes asustar a alguien como Marc Márquez"

Hace unos meses, cuando parecía que las aguas estaban algo más calmadas entre Marc Márquez y Valentino Rossi, el italiano le echó más leña al fuego de su mala relación con el español asegurando que era el piloto más sucio que había visto.

El ilerdense, inmerso en la temporada y con su asiento cerrado con Ducati para 2025, no quiso responder al 'Doctor', pero sus palabras reabrieron un debate en el que grandes voces han sido partícipes.

El último ha sido Casey Stoner, campeón del mundo de MotoGP con Ducati en 2007 y con el Repsol Honda en 2011.

El australiano, en el podcast 'Ducati Diaries', ha ofrecido su punto de vista sobre lo acontecido entre ambos pilotos.

"Hasta cierto punto, Marc Márquez se mereció que le criticaran. Se involucró en esa pugna. Pero la gente culpa a Marc de todo y lo cierto es que olvidan que Valentino fue el que empezó este enfrentamiento", ha arrancado.

"Marc es Marc, le hemos visto hacer eso durante todas sus carreras, pero fue Rossi quien comenzó una guerra verbal. Se llevaban bien hasta que Valentino empezó a hablar y fue entonces cuando Marc tomó represalias porque no le gustaba lo que escuchaba. Al final todo explotó y lo que muchos parecen olvidar es que fue Vale el que provocó el incendio", ha explicado.

Stoner cree que Rossi minusvaloró a Márquez: "Si alguien pilota agresivamente, no pienses que va a dejar de hacerlo. No puedes asustar a alguien como Marc Márquez. Valentino lo tenía bien para ganar el Mundial, pero se dedicó a atizar al adversario más temible. No se podía encontrar a uno en la parrilla de MotoGP que fuera peor enemigo para tenerle enfadado. Es alguien que puede ganarte, alguien que puede ser más rápido que tú, y alguien que potencialmente puede sacarte de una carrera o de un campeonato".

"Lo que pasó es que Rossi perdió el control. Se metió en una guerra con Marc que no le convenía y luego pasó lo de Malasia. Márquez le pasó factura después, en cierto modo merecidamente, pero fue Rossi el que se equivocó con su táctica", ha zanjado el expiloto, recordando lo acontecido tras Malasia 2025, cuando Jorge Lorenzo se llevó al Mundial después de que Valentino sufriera una sanción y no pudiera adelantar a Marc en la última carrera.