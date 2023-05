MotoGP está envuelta en la polémica en cada acción que se produce en carrera. Durante el último gran premio, en Le Mans, hubo varios accidentes entre pilotos que volvieron a traer unas controvertidas decisiones de Dirección de Carrera y un cruce de declaraciones entre los protagonistas de dichos movimientos.

Marc Márquez libró acciones de este estilo tras su sanción en el Gran Premio de Portugal, pero el ocho veces campeón del mundo siempre tiene críticas sobre su figura. La más reciente fue la acusación de realizar un adelantamiento muy agresivo a Pecco Bagnaia en la sprint en la que ni siquiera hubo toque. Por ello, Paolo Simoncelli, padre de Marco y dueño de un equipo en Moto3, salió a defenderle tras la carrera de Francia con unas declaraciones publicadas en la web de su escudería.

"La carrera de MotoGP fue una locura. Periodistas y televisiones suelen hablar de adelantamientos demasiado arriesgados, pero yo quiero preguntar una cosa. ¿Y si Márquez hubiera estado ahí en medio el domingo? ¿Y si él fuera uno de los culpables de algún accidente de los que ocurrieron? ¿Las noticias lo hubieran atenuado? Claro que no. Lo habrían quemado al perfecto estilo de Juana de Arco", comentó.

Simoncelli no se quedó solo en la defensa de las críticas a Márquez, sino que también afirmó que es la "esencia del motociclismo": "Por lo que acusan a Márquez me parece absurdo. Es un chico que después de 45 días lesionado se sube a una moto con un chasis nunca antes probado y arriesga para hacer la pole y un podio. A diferencia de otros, a él se le acusa de realizar adelantamientos demasiado agresivos, pero los adelantamientos, adrenalina y emoción son la esencia del motociclismo".

"Hacía tiempo que no se veía una carrera como la del domingo en MotoGP con frenadas increíbles y adelantamientos al límite. Lo quieras o no, Márquez la protagonizó y la convirtió en una señora carrera que nos tenía a todos pegados a la pantalla. A alguien así hay que tenerle en cuenta porque estas personas son el espectáculo que necesita el mundo de la moto. ¿Por qué no disfrutamos de la belleza de este deporte y dejamos que estos muchachos hagan lo que solo unos pocos pueden hacer", concluyó.