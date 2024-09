Jorge Martín no entiende que los comisarios no sancionaran a Enea Bastianini en el Gran Premio de Emilia-Romagna. Y cree que ahora hay un importante "precedente" en MotoGP y espera que no haya castigos en caso de que se repitan este tipo de acciones.

Así de contundente se mostró después de la carrera: "No me considero un piloto que busque el contacto, pero si en alguna situación tengo que hacerlo, dirección de carrera no podrá hacer nada. Es un arma que guardo bajo la manga, no pienso usarla, y espero no tener que utilizarla. Pero está claro que, si hoy no ha habido sanción, no debe haberla la próxima vez si lo hago yo. Ahora tenemos un precedente".

Sobre su gesto de después, pidiendo disculpas por su corte de mangas y felicitando a Enea por la victoria, valora lo que ha madurado en los últimos tiempos: "Quizá otro piloto no le hubiera dado la mano hasta unos días después, pero, al final, he trabajado mucho en este ego, que no tengo. Le he felicitado por la victoria y miro hacia delante".

"Si me hubiera pasado el año pasado, o hace dos, la situación en el 'parc fermé' habría sido diferente. Pero el ego no te lleva a ningún sitio, hay que estar tranquilos y ser conscientes de lo que puede pasar. Me fijo en las cosas positivas, en cómo mejorar y en cómo mantener la concentración para el objetivo final, una de esas cosas es no pelearse después de las carreras", explica el piloto madrileño.

"Tuve suerte de no caerme"

Insiste Martín en que esa maniobra le podría haber llevado al suelo: "Tuve suerte de no caerme, podría haber perdido esta oportunidad...".

"Creo que no hay una constancia en dirección de carrera. Hubo contacto, forma parte de nuestro deporte, pero si el piloto que adelanta se va fuera de la pista, está tocando límites de pista y entonces tendría que ceder la posición", sentencia el de Pramac.