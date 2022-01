El palmarés interminable de Sebastien Loeb sigue creciendo, y ya suma 80 triunfos. El francés ha logrado la victoria en el Rally de Montecarlo aprovechando el pinchazo de Sébastien Ogier, y agrandando así su historia al convertirse en el piloto más longevo en lograrlo, a sus casi 48 años de edad.

El último rally que ganó Loeb fue en 2018, en Cataluña. "¡Es increíble! Hacía mucho tiempo que no ganaba y la verdad es que antes de la salida no podía esperar esto. Pensaba que podría hacer un buen papel, pero de ahí a ganar...", señaló.

Es su octavo triunfo en el Rally de Montecarlo, con una remontada épica en una "gran batalla con Ogier". "En el tercer día Ogier fue muy rápido y yo cometí algún error. Incluso esta mañana he hecho algún error... pero después él pinchó y todo cambio", reconoció Loeb.

El piloto de Ford ha confesado que no sabía realmente cuál iba a ser su rendimiento y el nivel en esta competición, pero nunca imaginó que tan alto: "Cuando regresé al Mundial de Rallies con Citroën en 2018 gané el Rally de Catalunya. Al año siguiente lideré la prueba en la tierra y después, en el asfalto fue un infierno. Nunca entendí cómo pude perder la sensación en un año. Parece que no la perdí del todo y eso me hace muy feliz".

El "jubilado" de los rallies, que llevaba dos años sin competir y solo aparece en ocasiones esporádicas, acababa de llegar del Dakar, pero aun así ha demostrado ser imparable.

Es el primer Mundial WRC donde se utilizan coches híbridos y combustibles sostenibles. Craig Breen completó el podio junto a los dos franceses.