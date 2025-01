La respuesta de Ducati a los que quieren meter cizaña entre Marc Márquez y Bagnaia

Desde que se anunciara el fichaje de Marc Márquez por Ducati se comenzó a elucubrar con una posible mala relación entre el ilerdense y Pecco Bagnaia.

Este aspecto fue uno de los que más se le preguntaron a los dirigentes de los de Borgo Paniale durante la presentación de la Desmosedici GP25.

Y Davide Tardozzi, team manager de Ducati, fue de los que respondió de manera más tajante. En declaraciones a 'Mundo Deportivo', el italiano dejó claro que no permitirá la menor tontería.

"Si debemos tomar decisiones, las tomaremos, es mi trabajo", explicó el hombre que debe interceder entre Marc y Pecco.

Además, Tardozzi mandó un mensaje a los que quieren meter cizaña entre sus pilotos.

"Trabajar con pilotos como Marc y Pecco es muy fácil, porque son campeones y muchachos inteligentes, pero sobre todo profesionales. A todos los que dicen que habrá problemas, les respondo que el problema es suyo, que no tienen a Marc y Pecco", señaló.

Además, incidió en que no teme que Márquez pueda dinamitar el equipo por su afán de ganar.

"Absolutamente no. Por eso lo tenemos. Ahora, sabemos que siempre lo probará. Marc hará que Ducati sea más grande, no la ensombrecerá. Ducati mas Marc es un plus, hace mucho más, por lo que es bueno para nosotros y para él", zanjó.