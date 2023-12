Tras fichar a Marc Márquez para Gresini, su equipo satélite, Ducati no esconde que el octocampeón es un claro candidato a acompañar a Pecco Bagnaia en el equipo oficial de cara a 2025.

Así lo explicó su jefe la semana pasada en unas declaraciones que parecen no haberle hecho mucha gracia a Jorge Martín.

El de San Sebastián de los Reyes, subcampeón de MotoGP en 2023, tendrá la nueva Ducati el próximo año al igual que Pecco y a diferencia de Marc, pero su objetivo es estar en el equipo oficial de Borgo Panigale.

"El objetivo es llegar a la moto roja. Sé que será difícil, porque hay mucha competencia por ese puesto. Pero creo que he demostrado mucho ya. Pero lo voy a intentar demostrar aún más. Si no lo consigo, entonces sí, tendré que mirar a otros sitios", ha explicado el de Pramac en 'Motorsport.com'.

Para ello, primero, deberá alzar su primera corona en la categoría reina: "El objetivo está claro, es intentar ganar el Campeonato del Mundo en 2024. Sé que será una temporada muy larga, dura y complicada. Pero ese es mi objetivo. También creo que 2023 me dio la experiencia que necesitaba para ser más competitivo en 2024. Nunca he tenido tanta presión como he tenido este año, y para mí ese será mi punto fuerte el año que viene".

Márquez, su gran rival

Al igual que en la puja por un asiento en Ducati, Martín es también consciente de que el título de 2024 no se dirimirá entre Bagnaia y él, sino que ya hay un nuevo piloto en la ecuación: Marc Márquez.

"La llegada de Márquez no me asusta. Si lo hiciera, me tendría que ir a casa. Nada ni nadie me asusta. Quiero ganar, y si quiero hacerlo también tengo que vencer a Márquez. Es un rival más", ha explicado.

"Aunque sinceramente creo que es mejor tenerlo cerca, porque también podemos analizar sus datos. Pero sí, será difícil vencerle", ha añadido.