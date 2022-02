Se han visto graves accidentes en el mundo del motor, pero el ocurrido durante el día de ayer, en la primera carrera de la temporada de la XFinity Series, va a ser recordado por los norteamericanos durante años.

Los pilotos llegaban en multitud, con décimas de segundo de diferencia entre los veinte coches, a la última vuelta de la NASCAR Racing Experience 300, en el circuito del Daytona International Speedway. Fue entonces cuando el Chevrolet Camaro de Myatt Snider se cruzó entre la multitud, recibió un golpe en el lateral y saltó por los aires.

Big crash on the final lap at Daytona. Myatt Snider is okay. pic.twitter.com/ebTZFzfC8e

Su coche se incendió en el aire, momento en el motor, la suspensión y el tren trasero se desprendieron de su Camaro, que aterrizó tan solo con el chasis y las protecciones ante la incredulidad del narrador y el comentarista de la transmisión. Multitud de piezas poblaron el asfalto del circuito, tal y como se puede apreciar en las imágenes, y creo una estela de humo tras terminar en el césped.

"Where is the engine?"

Here's a replay of Myatt Snider's scary crash at Daytona. He's okay. pic.twitter.com/py3Xxt5CVA