Jorge Martín es el líder del mundial de MotoGP. Y quiere que este sea, por fin, su año. El curso pasado perdió el campeonato contra Pecco Bagnaia en la última carrera, en Valencia. Y ahora quiere ampliar esa ventaja para que no se repita la historia. Su amigo Aleix Espargaró le ve claro favorito.

En 'AS' ha dicho que sólo Jorge puede perder el mundial y que en estos momentos es el más rápido con una clara ventaja sobre Pecco y también sobre Marc Márquez, que intenta acercarse con la Gresini.

"Para mí sólo lo puede perder Jorge. Sí, es el más rápido y hace mucho tiempo que lo digo, creo que el fin de semana que hizo en Misano fue estratosférico; se puede decir lo que se quiera, pero estaba a dos segundos, los dos italianos si no le sacan de pista no le ganan, en su pista", dice el piloto de Aprilia, que se retirará a final de la presente temporada.

"Ahora vienen circuitos muy fuertes para él, aquí es muy rápido, en Australia es muy rápido, en Japón es rápido, en Valencia vuela, yo creo que está en sus manos...", se extiende Aleix.

Preguntado sobre cómo habría reaccionado él a la acción de Enea Bastianini en Misano que no fue sancionada, reconoce que no sabría si le habría dado la mano como sí hizo Martín: "No sé si le hubiera dado la mano. No sé cómo habría reaccionado, porque que te quiten una victoria, que te choquen y te saquen de pista... Creo que hay que aplaudir cómo reaccionó Jorge, la verdad".

Y sobre el ambiente en Ducati y la posibilidad de que Jorge le arrebate el campeonato a una oficial, Espargaró apuesta por el sentido común de Gigi Dall'Igna: "Espero que sean limpios, pero tampoco lo puedes saber. Yo quiero pensar que sí y Giggi Dall'Igna me parece un tío súper serio y profesional y me gustaría pensar que sí, pero no lo sabremos".