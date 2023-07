El calvario de Pol Espargaróllega a su fin. El piloto de Granollers ha sido declarado apto por los médicos para volver a correr la semana que viene en Silverstone.

Durante la primera carrera del año en el Gran Premio de Portugal, sufrió una grave caída que le llevó a estar alejado de las pistas durante cuatro meses. Por suerte ya está recuperado, y los amantes del motociclismo podrán disfrutar muy pronto de 'Polyccio'.

El propio Pol Espargaró a través de sus redes sociales informó de la noticia con un mensaje ilusionante donde mostró tener "muchas ganas de competir": "Fit para correr en Silverstone". "Voy a necesitar algo de tiempo para recuperar la velocidad pero voy a darlo todo", confesó el campeón del Mundo de Moto2 en 2013.

Al mismo tiempo, agradeció a su equipo la espera, y su ayuda durante su recuperación: "Muchas gracias al GasGas Tech3 Racing, AGV y Dainese por vuestra paciencia y cariño, lo devolveré con esfuerzo y resultados".

Hay que recordar el accidente que sufrió Pol Espargaró en Portugal fue caótico. Tuvo una contusión pulmonar, una pequeña fractura de la cervical 5, y fracturas de mandíbula y vértebra dorsal.

Por ello, en su cabeza llegó a estar la idea de la retirada, pero sus ganas de volver y su carácter de luchador incansable han hecho que nueve carreras después, Pol regrese a donde le hemos visto desde 2008, y donde desde 2016 es el piloto más experimentado en la categoría reina .

⏳ @polespargaro is counting down the hours until the #BritishGP! 🇬🇧

The Spaniard will look to return to action next week, pending his Thursday medical check at the circuit 🔜#MotoGP | 📰https://t.co/nq4ZB0GKNB