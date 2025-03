El podio Álex Márquez no cambia el favoritismo de Marc y Bagnaia: "Estoy por detrás"

La primera victoria de MotoGP 2025 en el GP de Tailandia fue para Marc Márquez con Ducati, aunque la sorpresa fue al segunda posición, la de su hermano Álex Márquez con Gresini por delante de la Ducati de Pecco Bagania.

Los pilotos de la fábrica italiana se pronosticaban como los favoritos. Sin embargo, ya en la primera carrera el menor de los Márquez se ha entrometido, consiguiendo subirse al podio en segunda posición por delante del dos veces campeón del mundo.

No obstante, el piloto de Gresini considera que los de Ducati están por delante. "Todavía estoy por detrás del nivel de Marc y Bagnaia", ha desvelado en declaraciones recogidas por 'MotorSan'.

El mismo piloto catalán ha comentado que tuvo que sufrir para mantener la segunda posición en las últimas vueltas: "He llegado un poco al límite con el neumático trasero, pero eso es normal. Estoy muy contento con mi fin de semana. Todavía estoy un poco por detrás del nivel de Marc y Pecco, pero tenemos una buena base sobre la que trabajar".

Durante la carrera, el piloto de Gresini estuvo varias vueltas en primera posición, pero fue una posición que no esperaba estar. "He cometido algunos errores en ese momento porque me he distraído, ya que esperaba que siguiera liderando y me diera una referencia para no cometer errores y mantener la diferencia. De todas formas, estoy contento con lo que he hecho", decía.

El menor de los Márquez tiene buenas sensaciones desde que comenzó la temporada. "Me he divertido mucho desde el primer día que me subí a esta moto. Desde la primera salida con esta moto en Cataluña pude ser muy rápido, pilotar como quería y divertirme. Cuanto más te diviertes más rápido eres", ha concluido.